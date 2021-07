Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée imminente pour William Saliba ?

Publié le 3 juillet 2021 à 8h30 par T.M.

Cherchant également à se renforcer en défense centrale, l’OM pourrait bien accueillir William Saliba à l’occasion de ce mercato estival.

Après Konrad de la Fuente et Gerson, d’autres recrues vont débarquer à l’OM. D’ailleurs, Pablo Longoria tiendrait le bon bout sur certains dossiers actuellement puisque Pau Lopez, Cengiz Under et Matteo Guendouzi seraient eux aussi proches de rejoindre l’OM. De même, Longoria aurait également réussi à faire revenir Leonardo Balerdi. Initialement prêté par le Borussia Dortmund, l’Argentin va revenir définitivement, transféré pour 8M€. Mais pour Jorge Sampaoli, cela pourrait ne pas être le seul renfort en défense centrale.

Saliba veut venir !