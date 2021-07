Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce dossier chaud sur le point de basculer en faveur de Longoria ?

Publié le 3 juillet 2021 à 13h10 par A.C.

A l’Olympique de Marseille on aimerait retrouver Pol Lirola, mais l’Atalanta est venu mettre des bâtons dans les roues de Pablo Longoria.

Alors que dans son entourage on assure qu’il n’aurait d’yeux que pour l’Olympique de Marseille, Pol Lirola pourrait finalement rester en Serie A ! Si Gennaro Gattuso a essayé de le retenir à la Fiorentina avant de quitter son poste, c’est l’Atalanta qui pousserait désormais pour le recruter. La presse italienne assure que Gian Piero Gasperini serait un grand fan du joueur et les négociations avec la Fiorentina avanceraient apparemment plus vite que l’OM.

L’Atalanta est stoppée par la Fiorentina