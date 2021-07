Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : Balerdi revient à l’OM !

Publié le 3 juillet 2021 à 10h17 par T.M. mis à jour le 3 juillet 2021 à 10h18

Prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund à l’OM, Leonardo Balerdi est désormais un Olympien à part entière.

Alors que Pablo Longoria avait décidé de ne pas lever l’option d’achat de Leonardo Balerdi, le président de l’OM est parti négocier avec le Borussia Dortmund pour faire baisser le prix de 14M€. Et c’est chose faite. En effet, ce samedi, le club phocéen a officialisé le transfert de Balerdi. Après Konrad de la Fuente et Gerson, le défenseur central rejoint donc les rangs de Jorge Sampaoli, et il s’est engagé pour une durée de 5 ans.