Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria dans l’impasse avec Caleta-Car ?

Publié le 3 juillet 2021 à 21h45 par A.C.

Duje Caleta-Car, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2023, pourrait être l’un des joueurs vendus par Pablo Longoria cet été.

Le mercato estival commence très fort pour l’Olympique de Marseille, avec une longue série de recrues. Certaines ont déjà été officialisées et d’autres pourraient bientôt arriver ! Nous vous avons notamment révélé sur le10sport.com que Matteo Guendouzi se rapproche peu à peu de l’OM, où il pourrait former la paire du milieu avec Gerson. Mais si l’OM veut boucler toutes ses pistes, il faudra obligatoirement vendre. Deux joueurs semblent ainsi susceptibles de ramener le plus d’argent au club, avec Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car.

Aucune offre pour Caleta-Car