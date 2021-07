Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La belle série de Sampaoli sur le point de connaitre un arrêt brutal ?

Publié le 3 juillet 2021 à 18h30 par A.C.

Très actif en ce début de mercato, Pablo Longoria pourrait boucler une nouvelle opération avec Cagliari, après le prêt de Kevin Strootman. Cela concernerait Giovanni Simeone, un profil très apprécié au sein de l’OM.

C’est un Olympique de Marseille très hispanophone qu’est en train de monter Jorge Sampaoli. Après Konrad de la Fuente et Gerson, dont nous avons détaillé le transfert sur le10sport.com, le coach de l’OM pourrait accueillir plusieurs recrues espagnoles et sud-américaines. Cela est déjà le cas avec Leonardo Balerdi, qui a été définitivement acquis par l’OM, après son prêt en provenance de Borussia Dortmund. L’autre retour désiré par Sampaoli est celui de Pol Lirola, qui semble pour le moment être mal embarqué. Alors que le départ de Gennaro Gattuso semblait avoir débloqué les choses, la distance entre la demande de la Fiorentina et la proposition de l’OM serait toujours importante, avec l’Atalanta qui pourrait en profiter pour rafler la mise. En défense, Sampaoli semble également vouloir recruter Luan Peres de Santos, tandis que dans les cages c’est Pau Lopez qui pourrait venir concurrencer Steve Mandanda.

Simeone, la nouvelle demande de Sampaoli

L’attaque ne devrait pas faire exception et l’heureux élu de Jorge Sampaoli serait vraisemblablement Giovanni Simeone. Voilà plusieurs jours déjà que Sky Sport Italia a annoncé des négociations très avancées entre l’Olympique de Marseille et Cagliari pour l’attaquant de 25 ans, qui n’est autre que le fils de Diego Simeone. C’est Jorge Sampaoli en personne qui aurait glissé la piste à Pablo Longoria, qui a ouvert le dossier en marge du prêt de Kevin Strootman. D’ailleurs Il Corriere dello Sport a révélé que cette opération pourrait grandement aider l'OM ! Les dirigeants de Cagliari se seraient en effet montrés beaucoup plus souples pour Simeone, avec la décision de Longoria de prendre en charge une partie du salaire de Strootman. L’Argentin serait donc attendu de pied ferme à l’OM, où il pourrait notamment remplacer Dario Benedetto.

La presse sarde douche les espoirs de Sampaoli