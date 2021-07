Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Encore un nouveau renfort bientôt bouclé par Longoria ?

Publié le 3 juillet 2021 à 0h00 par D.M.

Le défenseur central de Santos, Luan Peres, aurait fait ses adieux à ses coéquipiers ce vendredi. Le joueur de 26 ans devrait se rendre à Marseille dans les prochaines heures afin de signer son contrat.

Un dossier de plus bientôt bouclé par Pablo Longoria ? Après avoir officialisé les arrivées de Gerson et de Konrad de la Fuente, l’OM serait proche d'un accord pour Pau Lopez et Cengiz Under (AS Rome), mais pourrait également annoncer le transfert de Luan Peres. Agé de 26 ans, le défenseur central, qui appartient à Santos, discute depuis de nombreux jours avec les dirigeants marseillais. ESPN Brazil indiquait le 30 juin dernier que les deux parties étaient proches d’un accord et négociaient les derniers détails. Et selon la presse brésilienne, l’opération aurait été bouclée.

Luan Peres devrait rejoindre l'OM