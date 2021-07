Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rafael Leao attend un signe de Longoria !

Publié le 2 juillet 2021 à 21h10 par A.C.

Actuellement au Milan AC, Rafael Leao pourrait être la prochaine recrue de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille commence très fort. Après Gerson et Konrad de la Fuente, nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’OM avance pour Matteo Guendouzi d’Arsenal. Mais avec les possibles départs de Dario Benedetto ou de Arkadiusz Milik, du côté de l’OM on chercherait surtout un attaquant ! Jorge Sampaoli aurait glissé le nom de Giovanni Simeone, dont l’arrivée pourrait être facilitée avec le prêt de Kevin Strootman à Cagliari.

Le Milan pousse Leao vers la sortie, mais...