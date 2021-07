Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut torpiller une piste de Leonardo et du PSG !

Publié le 2 juillet 2021 à 22h45 par A.C.

Pablo Longoria serait sur le point de boucler une opération qui pourrait mettre à mal les plans de Leonardo et du PSG.

Alors que l’Olympique de Marseille a déjà officialisé les arrivées de Gerson et de Konrad de la Fuente, nous vous avons révélé sur le10sport.com que Matteo Guendouzi pourrait suivre. Ces derniers jours, les médias italiens ont toutefois annoncé que Pablo Longoria serait tout proche de boucler une double opération pour Cengiz Ünder et Pau Lopez, deux joueurs de l’AS Roma. Le premier pourrait venir combler le trou laissé par le départ de Florian Thauvin, tandis que le deuxième viendrait concurrencer un Steve Mandanda dont la place de titulaire n’a pas vraiment été menacée ces dernières années.

Cengiz Ünder pourrait bloquer Xhaka