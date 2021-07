Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a bouclé deux nouvelles recrues !

Publié le 2 juillet 2021 à 21h30 par B.C. mis à jour le 2 juillet 2021 à 21h34

Alors que l’OM serait parvenu à un accord avec l’AS Roma pour l’arrivée de Pau Lopez, Cengiz Under devrait également rejoindre très prochainement le club phocéen.

Avec Konrad de la Fuente et Gerson, l’Olympique de Marseille a officiellement lancé son mercato estival qui s’annonce très animé. En effet, pas moins de 11 renforts sont attendus dans la cité phocéenne d’ici la fin du marché des transferts, et Pablo Longoria devrait très prochainement boucler de nouveaux dossiers. Ce vendredi soir, Sky Italia a révélé que Pau Lopez allait prendre la direction de l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Celle-ci serait estimée à 15M€ et devrait être levée une fois que le portier de l’AS Roma aura disputé 20 rencontres sous le maillot marseillais, mais un autre joueur des Giallorossi devraient suivre l’Espagnol.

Après Pau Lopez, l’OM aurait également un accord avec Cengiz Under