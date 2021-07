Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tout proche de boucler une opération à 15M€ !

Publié le 2 juillet 2021 à 21h00 par La rédaction

Alors que l'OM s'intéresse à Pau Lopez, le portier de la Roma aurait accepté de rejoindre le club phocéen. Il ne resterait que quelques détails à régler pour officialiser l'arrivée du joueur de 26 ans.

Quelques jours seulement après l'officialisation des arrivées de Gerson et Konrad de la Fuente, Pablo Longoria compte remettre le couvert. Le président de l’OM s’est rendu à Milan cette semaine pour négocier les arrivées de Pau Lopez et Cengiz Under. Le portier de l’AS Roma est visé pour venir concurrencer Steve Mandanda dans les cages de l'OM, mais selon les dernières informations en provenance d'Italie, Pau Lopez hésitait à rejoindre la cité phocéenne. Cependant, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auraient réussi à convaincre l'Espagnol.

Pau Lopez veut rejoindre l’OM