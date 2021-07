Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ultime détail à régler pour le successeur de Thauvin ?

Publié le 2 juillet 2021 à 1h15 par A.D.

Pour pallier le départ de Florian Thauvin, Pablo Longoria aurait décidé de miser sur Cengiz Under. Alors qu'il aurait proposé un contrat de près de 3M€ annuels à l'attaquant de l'AS Rome, le président de l'OM n'attendrait plus que son feu vert final pour boucler l'opération.

En fin de contrat depuis le 30 juin avec l'OM, Florian Thauvin a décidé de rejoindre les Tigres de Monterrey librement et gratuitement. Pour remplacer son ailier droit, Pablo Longoria aurait déjà trouvé le candidat idéal : Cengiz Under. Prêté à Leicester cette saison, l'international turc fait son retour à l'AS Rome, mais il ne serait plus en odeur de sainteté chez les Giallorossi . Dans cette optique, Pablo Longoria aurait fait le nécessaire pour s'offrir les services de Cengiz Under cet été et il ne lui manquerait plus qu'une étape à franchir avant de finaliser l'opération.

Longoria attend un dernier signal d'Under