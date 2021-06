Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria proche de boucler une grosse opération avec Mourinho !

Publié le 30 juin 2021 à 21h10 par La rédaction

Après Konrad de la Fuente qui est la première recrue de l’OM, Pablo Longoria s’est penché sur les dossiers Cengiz Under et Pau Lopez. Le président espagnol serait actuellement à Milan pour finaliser l’arrivée du second cité, en attendant l’international turc.

Comme révélé par Le 10 Sport, l’OM a trouvé un accord de principe avec Flamengo pour le transfert de Gerson à hauteur de 30M€ (dont 10M€ de bonus). Et ce mardi, Marseille a annoncé officiellement sa première recrue : Konrad de la Fuente. Un début de mercato ambitieux pour Pablo Longoria qui n’a pas fini de ravir les supporters phocéens. Actuellement, le président de l’OM négocierait pour ramener deux joueurs de l’AS Roma : Pau Lopez et Cengiz Under.

Pablo Longoria est à Milan pour finaliser Pau Lopez, en attendant Cengiz Under

Et selon les informations de Nicolo Schira, les deux clubs auraient passé l’étape des discussions. Le journaliste italien rapporte que Pablo Longoria serait en ce moment même à Milan afin de finaliser le prêt payant de 0,5M€ de Pau Lopez, assorti d’une option d’achat fixée à 15M€. Dans le même temps, les pourparlers continueraient pour un autre prêt avec option d’achat, celui de Cengiz Under.