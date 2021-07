Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup bouclé par Longoria... grâce à Strootman ?

Publié le 3 juillet 2021 à 1h30 par A.C.

Kevin Strootman devrait bientôt rejoindre Cagliari en prêt, ce qui devrait débloquer une piste de l’Olympique de Marseille.

Pas vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli et possédant un salaire très important, Kevin Strootman devrait une nouvelle fois quitter l’Olympique de Marseille. Après six mois au Genoa, il devrait rester en Italie pour un prêt d’un an à Cagliari. Ce prêt ne comporterait aucune option d’achat, mais serait renouvelable, alors que La Gazzetta dello Sport explique que l’OM devrait prendre en charge une partie du salaire du joueur. Strootman s'est d’ailleurs déjà exprimé sur son départ, au micro de Sky Sport . « Je suis content d'aller à Cagliari même s'il faut d'abord attendre la visite médicale » a expliqué le milieu de l’OM. « J'ai parlé hier avec Nainggolan (son ancien coéquipier à l’AS Roma), ce sera un plaisir de jouer à nouveau avec lui ». Avec ce départ, Pablo Longoria pourrait offrir une nouvelle recrue à Jorge Sampaoli...

Strootman OUT, Simeone IN