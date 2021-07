Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman va débloquer le recrutement de Sampaoli !

Publié le 1 juillet 2021 à 13h10 par A.C.

Prêté au Genoa l’hiver dernier, Kevin Strootman ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille et prendre la direction de Cagliari.

Alors qu'à l’Olympique de Marseille on attend toujours Gerson, dont nous vous avons détaillé l’opération sur le10sport.com, Pablo Longoria semble être sur le point de boucler un gros départ. Sky Sport Italia a en effet annoncé que Kevin Strootman devrait une nouvelle fois être prêté, mais du côté de Cagliari. Celui qui a passé les derniers six mois au Genoa n’entre en effet pas dans les plans de Jorge Sampaoli et son départ va alléger la masse salariale de l’OM. La presse italienne nous apprend toutefois que comme avec le Genoa, les Marseillais devraient finalement prendre en charge une partie du salaire de Strootman...

Un effort fait avec Strootman pour baisser le prix de Simeone