Mercato - OM : Simeone peut filer entre les doigts de Sampaoli !

Publié le 3 juillet 2021 à 17h45 par A.C.

Jorge Sampaoli aurait réclamé le recrutement de Giovanni Simeone à Pablo Longoria. Mais l’OM n’est pas le seul club sur les traces de l’attaquant de Cagliari.

Ça bouge à l’Olympique de Marseille, Après Gerson et Konrad de la Fuente, c’est Leonardo Balerdi qui a fait son retour à l’OM. Prêté par le Borussia Dortmund la saison dernière, le défenseur s’est engagé pour les cinq prochaines années en faveur de l’OM. Il pourrait bientôt être suivi par Matteo Guendouzi, que nous vous avons annoncé toujours plus proche de Marseille sur le10sport.com, tandis qu’en Italie on parle carrément d’une double opération imminente pour Pablo Longoria. Cela concernerait Pau Lopez et Cengiz Ünder de l’AS Roma, qui arriveront sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat.

Le Zénith est prêt à payer 15M€ pour Simeone