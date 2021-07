Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme pour la nouvelle recrue de Longoria !

Publié le 3 juillet 2021 à 7h00 par La rédaction

En Argentine on confirme que Giovanni Siemeone devrait prochainement s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille.

Avec les possibles départs de Arkadiusz Milik et de Dario Benedetto cet été, Jorge Sampaoli aurait réclamé le recrutement d’un attaquant à Pablo Longoria. Il aurait d’ailleurs déjà un nom, puisque la presse argentine a évoqué un intérêt prononcé pour Giovanni Simeone, attaquant de Cagliari et fils de Diego Simeone. Une piste confirmée par plusieurs médias italiens, qui assurent que l’arrivée du buteur de 25 ans ne serait plus qu’une question de jours, surtout après le prêt de Kevin Strootman à Cagliari.

Ça sent bon pour Simeone