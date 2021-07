Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman heureux de quitter une nouvelle fois l’OM !

Publié le 2 juillet 2021 à 17h10 par A.C.

Kevin Strootman, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2023, devrait bientôt s’engager en faveur de Cagliari.

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille a annoncé deux recrues, avec Konrad de la Fuente et Gerson, dont nous vous avons détaillé l’opération sur le10sport.com. Des départs devraient également avoir lieu et cela pourrait commencer par Kevin Strootman. Prêté au Genoa ces six derniers mois, le Néerlandais devrait rester en Serie A. Les médias transalpins ont en effet annoncé que l’OM serait tout proche de trouver un accord pour le prêter une nouvelle fois, mais cette fois à Cagliari. Il s’agirait d’un prêt d’un an renouvelable, sans option d’achat et avec une partie du salaire probablement prise en charge par l’OM, alors que RMC Sport parle plutôt d'un transfert.

« Je suis content d'aller à Cagliari »