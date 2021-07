Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson se lâche sur son arrivée à l’OM !

Publié le 3 juillet 2021 à 19h30 par La rédaction

Première recrue du mercato de l’OM, Gerson vient de donner sa première interview. Très heureux d’être à Marseille, le Brésilien a insisté sur les supporters passionnés et l’atmosphère de la ville phocéenne.

Premier mercato en tant que président de l’OM, et Pablo Longoria a déjà montré qu’il n’était pas à ce poste pour rien. Après l’éviction de Jacques-Henri Eyraud, c’est l’Espagnol qui a été promu par Frank McCourt, et le président phocéen s'est déjà montré très actif sur le marché des transferts. En tout début de mercato, l’OM a notamment activé une piste inattendue au Brésil : Gerson, le milieu de Flamengo. Presque inconnu en Europe, le Brésilien apparaissait pourtant comme la priorité de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Et comme annoncé par le10sport.com, l’OM et Flamengo sont parvenus à un accord pour le transfert de Gerson, estimé à 30M€ bonus compris. Quelques semaines plus tard, le voilà à Marseille.

« Je sais que c’est un très grand club ici en France, un club très respecté avec des supporters très passionnés »

Tout juste arrivé sur la Canebière, Gerson s’est prêté au jeu de l’interview. Dans une vidéo publiée sur le site officiel de l’OM, le milieu de terrain brésilien n’a pas caché sa joie à l’idée de jouer sous le maillot bleu et blanc : « Je suis très heureux de porter ce grand maillot de l’Olympique de Marseille. J’espère continuer à développer un bon football, j’espère que tout se passera bien à mon arrivée ici. Je suis très heureux et très motivé par cette opportunité ». Et pour convaincre le peuple phocéen, Gerson n’a pas tari d’éloges sur le club et ses supporters : « Je sais que c’est un très grand club ici en France, un club très respecté avec des supporters très passionnés. Je sais qu’ils sont similaires à ceux du Brésil, des supporters très chaleureux. Alors j’espère… Malheureusement, nous n’aurons pas encore de fans dans le stade, mais je veux déjà me préparer et m’habituer pour pouvoir jouer le plus rapidement possible aux côtés des fans ».

« J’espère que tout se passera bien »