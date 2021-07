Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est passé à l’action pour Thiago Almada !

Publié le 3 juillet 2021 à 20h10 par La rédaction mis à jour le 3 juillet 2021 à 20h13

L’OM se montre très actif dans ce début de mercato et pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, Pablo Longoria n’aurait toujours pas lâché la piste Thiago Almada et serait en pourparlers avec Velez.

Nommé à la présidence de l'OM en cours de saison, Pablo Longoria est en train de lier sa parole aux actes puisque le club phocéen réalise pour l'heure un début de mercato estival très intéressant. Le dirigeant espagnol semble réussir son objectif de construire un effectif solide et compétitif à Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Si les arrivées de Pau Lopez ou encore de Cengiz Under devraient bientôt être officialisées, l’OM serait toujours en course pour un dossier qui semblait avoir été oublié.

Longoria ne lâche pas pour Almada

En effet, d’après les informations du journaliste Nicolò Schira, l’OM serait toujours en pourparlers avec Velez pour Thiago Almada. Alors que la piste menant au milieu de terrain argentin semblait refroidie, Pablo Longoria serait toujours sur le coup et ne lâcherait pas le dossier si facilement. Si aucun accord n’aurait été encore trouvé pour Thiago Almada, cela pourrait prochainement se débloquer pour l'OM.