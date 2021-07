Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà a quoi va ressembler le onze de départ de Jorge Sampaoli !

Publié le 4 juillet 2021 à 5h00 par A.M.

Pour son premier mercato, Jorge Sampaoli était très ambitieux et a réclamé plusieurs joueurs afin de mener à bien son projet. Et le recrutement de l'OM lui offre déjà une très belle équipe.

Cet été, l'Olympique de Marseille avait prévu de frapper fort sur le marché, et Pablo Longoria répond aux attentes. Pour le moment, les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson et Leonardo Balerdi ont officiellement été transférés à Marseille qui devrait poursuivre sur sa lancée. Pau Lopez, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Giovanni Simeone ou encore Luan Peres et William Saliba sont autant de pistes chaudes de l'OM où Jorge Sampaoli devrait pouvoir aligner une belle équipe.

Un onze de départ complétement chamboulé

En effet, le 3-4-3 de Jorge Sampaoli prend forme. Dans les buts, Steve Mandanda sera titulaire malgré l'arrivée d'un numéro 1 bis qui sera probablement Pau Lopez. La défense à trois devrait être composée de Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et peut-être William Saliba qui aurait décidé de rejoindre l'OM. Duje Caleta-Car quant à lui devrait partir. Dans les couloirs, Pol Lirola et Jordan Amavi sont les favoris pour occuper les rôles de pistons. Au milieu, Gerson sera l'homme clé de Jorge Sampaoli et il pourrait être accompagné par un profil plus défensif à l'image de Mattéo Guendouzi qui pourrait remplace Boubacar Kamara. Enfin, pour épauler Arkadiusz Milik, Dimitri Payet et Cengiz Under pourraient être à la création.