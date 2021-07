Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation de taille sur l'opération Saliba !

Publié le 4 juillet 2021 à 13h45 par La rédaction

Alors que Pablo Longoria enchaîne les recrues définitives, l'OM compterait également se faire prêter des joueurs pour renforcer ses rangs à court terme. William Saliba s'inscrirait dans cette logique.

Tout s'accélère du côté de l'OM. Pablo Longoria ne s'arrête plus et pourrait enchaîner de nouveaux renforts à Marseille. Comme révélé par le10sport.com, l'OM a finalisé le transfert de Gerson en provenance de Flamengo. Ensuite, ce sont Konrad de la Fuente du FC Barcelone et Leonardi Balerdi du Borussia Dortmund qui ont à leur tour rejoint l'effectif de Jorge Sampaoli. Longoria devrait continuer sur cette lancée, puisque l'Olympique de Marseille serait sur le point de boucler quatre nouvelles recrues, dont le défenseur William Saliba.

Saliba prêté à l'OM sans option d'achat ?