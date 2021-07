Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : De grosses dépenses déjà prévues… pour l’été prochain !

Publié le 4 juillet 2021 à 5h45 par T.M.

Cet été, de nombreuses recrues sont attendues à l’OM. Et ces différentes opérations font que Pablo Longoria va devoir sortir le chéquier… l’été prochain. Explications.

Ces derniers mois, l’OM a rencontré de grandes difficultés financières et cela s’est répercuté sur le recrutement. Mais pour inverser cela, Frank McCourt aurait remis la main à la poche, de quoi faciliter la vie de Pablo Longoria pour cet été. Et cela se voit bien lors de ce mercato puisque l’OM a lâché près de 20M€ pour Gerson, 3M€ pour Konrad de la Fuente et 8M€ pour Leonardo Balerdi. Le recrutement phocéen n’est cependant pas terminé, mais ce n’est pas maintenant qu’il faudra passer à la caisse.

Rendez-vous dans quelques mois !

Selon les derniers échos, Pau Lopez, Cengiz Under, Matteo Guendouzi et William Saliba sont attendus dans les prochains jours à Marseille. Or, ils ne vont pas devenir des joueurs de l’OM à part entière… du moins pas pour tout de suite. En effet, alors que le défenseur central d’Arsenal devrait être prêté sans option d’achat, les 3 autres joueurs devraient être prêtés… avec obligation d’achat. Pour l’Espagnol, cela est annoncé à 15M€, pour Turc, cela serait de l’ordre de 8-9M€ et enfin 11M€ pour le Français. Ainsi, ce n’est que dans quelques mois que l’OM devra dépenser ces sommes, soit prêt de 25M€ pour recruter définitivement Lopez, Under et Guendouzi.