Mercato - OM : Longoria a bouclé une nouvelle recrue !

Publié le 4 juillet 2021 à 12h10 par La rédaction

Annoncé depuis plusieurs jours à l'Olympique de Marseille, Cengiz Ünder devrait bientôt s'engager officiellement avec le club phocéen.

Pablo Longoria est sur le point de finaliser un nouveau coup. Déjà très actif depuis le début de l'été, l'OM a enregistré trois renforts avec Gerson en provenance de Flamengo, Konrad de la Fuente du FC Barcelone et dernièrement Leonardo Balerdi, acheté définitivement au Borussia Dortmund. Désormais, les dirigeants olympiens devraient rapidement officialiser une nouvelle recrue, avec la signature de Cengiz Ünder.

Tout est réglé pour Ünder