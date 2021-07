Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG/OM : Pochettino et Sampaoli vont avoir le même problème cette saison !

Publié le 5 juillet 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que le début de la saison se rapproche, le même problème semble se profiler pour le PSG et l’OM.

Depuis quelques semaines, le mercato bat son plein et le PSG et l’OM font partie des grands animateurs de ce marché des transferts. Dans la capitale et sur la Canebière, Leonardo et Pablo Longoria veulent et vont frapper fort pour donner de nouvelles solutions à Mauricio Pochettino et Jorge Sampaoli. D’ici quelques jours, de nouvelles recrues vont être annoncés au PSG et à l’OM, qui vont notamment enregistrer l’arrivée d’un nouveau gardien avec Gianluigi Donnarumma pour les Parisiens et Pau Lopez pour les Marseillais. Mais cela pourrait bien devenir un casse-tête…

Une concurrence délicate ?

Pouvant déjà compter sur Keylor Navas et Steve Mandanda, le PSG et l’OM vont donc accueillir Gianluigi Donnarumma et Pau Lopez en tant que numéro 1 bis. Des renforts importants, qui vont cependant obliger Mauricio Pochettino et Jorge Sampaoli à devoir faire très attention. En effet, dans les buts, cette concurrence entre chacun pourrait bien devenir problématique à terme. A voir comment le PSG et l’OM vont donc résoudre cela lors de cet exercice…