Mercato - PSG : Une grande star veut débarquer à Paris cet été !

Publié le 5 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est en train de préparer un mercato estival XXL, Leonardo pourrait frapper un énorme coup puisque Paul Pogba serait très intéressé par l’idée d’un transfert au Parc des Princes.

Après Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, le PSG pourrait continuer son recrutement estival de grande qualité dans les semaines à venir. Les noms de plusieurs stars comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Paul Pogba sont évoqués avec insistance dans le viseur de Leonardo, et l’une d’entre elles semble d’ailleurs bien décidé à débarquer au PSG…

Pogba est ok pour venir au PSG

Comme l’a annoncé Foot Mercato dimanche, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont récemment échangé avec Paul Pogba sur l’idée d’un transfert au PSG cet été, et le milieu de terrain tricolore serait intéressé à l'idée de débarquer. Pogba aimerait beaucoup retrouver Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ses coéquipiers en équipe de France, ainsi que Neymar qui aurait déjà validé ce renfort en interne pour le PSG.