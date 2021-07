Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba aurait lâché une énorme réponse à Leonardo !

Publié le 4 juillet 2021 à 10h15 par A.M.

Toujours en quête d'un énorme coup sur le marché des transferts, le PSG aurait sondé Paul Pogba qui semble réceptif à l'intérêt parisien.

En feu sur le marché des transferts, le PSG compte bien poursuivre sur sa lancée. Après avoir officialisé l'arrivée de Georginio Wijnaldum, le club de la capitale semble en effet avoir bouclé trois autres dossiers en interne. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG va donc s'attacher les services d'Achraf Hakimi pour 65M€ auxquels s'ajouteront 5M€ de bonus, tandis que Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos sont également très proches de s'engager à Paris. Mais le Qatar n'est pas rassasié et souhaite encore frapper plus fort en recrutant Paul Pogba.

Pogba favorable à une arrivée au PSG ?