Mercato - PSG : Leonardo prépare un coup XXL avec Paul Pogba !

Publié le 4 juillet 2021 à 9h15 par A.C.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

A un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, les propriétaires du Paris Saint-Germain souhaitent frapper un gros coup. Plusieurs sources ont en effet annoncé qu’à Doha on serait prêt à toutes les folies sur le mercato... et ça a déjà commencé. Georginio Wijnaldum est arrivé, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma devraient suivre, alors que Leonardo négocierait également pour Sergio Ramos et Joaquin Correa de la Lazio. L’énorme piste Cristiano Ronaldo a également été évoquée, mais la Juventus a récemment fermé la porte à un départ. Ainsi, Leonardo pourrait se rattraper avec Paul Pogba, annoncé sur le départ à Manchester United et souvent lié au PSG ces dernières années.

Pogba se rapprocherait du PSG