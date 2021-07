Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti a tranché pour ce dossier brûlant !

Foot - Mercato - Real Madrid

Alors que Martin Odegaard a officialisé ce samedi son départ d’Arsenal, Carlo Ancelotti compterait sur le milieu norvégien la saison prochaine. Une décision qui pourrait précipiter le départ d’Isco.

Prêté cet hiver à Arsenal, Martin Odegaard s’apprête à faire son retour au Real Madrid. Alors que les Gunners souhaitaient conserver le milieu norvégien, ce dernier a officialisé ce samedi sur Instagram qu’il ne reviendrait pas à Londres. « Merci beaucoup pour ces six mois. Le temps que j'ai passé avec la famille d’Arsenal tiendra toujours une place spéciale dans mon cœur. Je veux remercier tout le monde dans et autour du club pour la façon dont vous m'avez fait sentir comme un membre de la famille depuis le premier jour », a-t-il notamment indiqué. Reste à voir désormais ce qu’il adviendra de l’avenir de Martin Odegaard, alors que Florentino Pérez cherche à renflouer les caisses du Real Madrid. Cependant, c’est bien chez les Merengue que l’on devrait retrouver l’international norvégien.

Comme l’a expliqué le journaliste Fabrizio Romano sur Twitter , le Real Madrid compte sur Martin Odegaard la saison prochaine. Marca avait déjà indiqué il y a quelques jours que Carlo Ancelotti appréciait le profil du joueur prêté à Arsenal au début de l’année. Une décision qui pourrait précipiter le départ d’Isco, qui n’entre toujours pas dans les plans du Real Madrid.

