Mercato - PSG : L’arrivée de Sergio Ramos relance le feuilleton Varane !

Publié le 4 juillet 2021 à 7h15 par La rédaction

Alors que Sergio Ramos se dirige vers le PSG, Manchester United pourrait oublier l'international espagnol en misant sur Raphaël Varane.

Après avoir signé Georginio Wijnaldum, Leonardo est sur le point de boucler les arrivées de Gianluigi Donnarumma et d'Achraf Hakimi comme vous l'a révélé le10sport.com. Et Sergio Ramos pourrait suivre. En effet, RMC a annoncé ce vendredi qu'un accord avait été trouvé entre le PSG et l'international espagnol, une arrivée qui pourrait avoir une influence sur le feuilleton Varane. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid, le défenseur français pourrait être poussé vers la sortie cet été. Alors que le PSG surveille également sa situation, Manchester United pourrait se rabattre sur Raphaël Varane après son échec avec Sergio Ramos.

Manchester United veut Varane pour oublier Ramos