Mercato - PSG : Daniel Riolo se lâche sur l’arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 4 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Sergio Ramos pour une arrivée libre cet été, Daniel Riolo estime que le défenseur espagnol n’est pas forcément un choix pertinent pour le recrutement parisien.

Sergio Ramos au PSG, ça brûle ! Comme pour Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, le PSG devrait officialiser dans les prochains jours l’arrivée de l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid, qui a trouvé un accord sur les bases d’un contrat de deux ans au PSG. Et si de nombreux observateurs sont déjà emballés par l’arrivée de Ramos au Parc des Princes, Daniel Riolo affiche quant à lui certaines réserves au micro de RMC Sport .

« Tu vas chercher Ramos pour faire quoi ' »