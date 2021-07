Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Hakimi est validée par un grand nom !

Publié le 4 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien mentor d’Achraf Hakimi du côté du Borussia Dortmund, Lucien Favre estime que le PSG a fait une excellente affaite en recrutant le latéral marocain pour 70M€ cet été.

Dès le 18 juin dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité une avancée décisive entre le PSG et l’Inter Milan pour le transfert d’Achraf Hakimi, qui a été conclu pour une somme avoisinant les 70M€. Le latéral droit marocain va donc prochainement débarquer au Parc des Princes, et son ancien entraîneur Lucien Favre, qui l’a dirigé au sein du Borussia Dortmund, explique dans les colonnes du Parisien que le PSG a bouclé une excellente affaire avec Hakimi.

« Hakimi ? C’est une bonne idée »