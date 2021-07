Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson révèle le rôle déterminant de Sampaoli dans son arrivée !

Publié le 3 juillet 2021 à 22h45 par La rédaction

C’est officiel, Gerson sera bien un joueur de l’OM la saison prochaine. Le milieu de terrain brésilien s’est engagé jusqu’en 2026 avec le club olympien pour jouer sous les ordres de Jorge Sampaoli. Une arrivée dans laquelle l’entraineur argentin a joué un rôle important.

L’OM et Pablo Longoria réalisent un début de mercato estival très animé, comme le prouve notamment l’arrivée de Gerson, milieu de terrain brésilien de 24 ans. Alors que son arrivée a été officialisée ce jeudi, l'ancien joueur de Flamengo sera la saison prochaine l’un des talents mis à la disposition de Jorge Sampoli. Gerson s’est exprimé sur les raisons de sa venue à l’OM, et a notamment mis en avant le rôle du coach argentin.

Le rôle de Sampaoli dans la venue de Gerson