Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Odegaard fait une annonce déterminante sur son avenir !

Publié le 3 juillet 2021 à 21h00 par B.C.

Prêté cet hiver à Arsenal par le Real Madrid, Martin Odegaard a confirmé ce samedi qu’il ne retournerait pas chez les Gunners la saison prochaine.

N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane la saison dernière, Martin Odegaard a filé à Arsenal en janvier dernier, sous la forme d’un prêt. Désormais, l’avenir du Norvégien est incertain avec le retour de Carlo Ancelotti sur le banc de touche merengue. Selon Marca , l’Italien compterait sur le milieu de terrain pour apporter de la fraîcheur dans l’entrejeu, alors qu’Arsenal rêverait de le conserver pour au moins une saison supplémentaire. Mais ce samedi soir, Martin Odegaard a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il ne reviendrait pas chez les Gunners cet été.

Odegaard officialise son départ d’Arsenal