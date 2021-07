Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà programmé son offre pour Mbappé !

Publié le 3 juillet 2021 à 20h15 par B.C.

Alors que le PSG espère conserver Kylian Mbappé, engagé jusqu’en juin 2022, le Real Madrid aurait programmé son offensive pour l’international tricolore.

Si Kylian Mbappé ne ferait pas le forcing pour quitter le PSG cet été, une prolongation n’est pas non plus d’actualité pour le champion du monde tricolore. Alors que son contrat court jusqu’en 2022, Mbappé n’envisagerait pas d’apposer sa signature sur un nouveau bail, de quoi placer le PSG dans une situation très inconfortable. Le Bondynois pourrait en effet quitter le club de la capitale librement l’année prochaine si les deux parties ne parvenaient pas à se mettre d’accord d’ici là. D’après les informations du média espagnol ABC , Nasser Al-Khelaïfi ne veut toujours pas libérer sa star et exigerait 223M€ pour dissuader les prétendants. De son côté, le Real Madrid aurait tranché pour son offre.

Une offre à 150M€ pour Mbappé ?