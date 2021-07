Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace pour Leonardo avec Pogba ?

Publié le 3 juillet 2021 à 11h10 par H.G. mis à jour le 3 juillet 2021 à 11h53

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective de s’attacher les services de club de la capitale, la menace de la Juventus ne serait pas encore concrète.

Malgré la venue de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre, le Paris Saint-Germain ambitionne de recruter un autre milieu de terrain au cours des prochaines semaines. Dans cette optique, le club de la capitale est annoncé sur les traces de nombreux joueurs, mais l’un des noms qui ressort avec insistance ces derniers temps est celui de Paul Pogba. À un an de la fin de son contrat à Manchester United, l’international français pourrait quitter les Red Devils cet été, et le PSG serait séduit par la perspective de l’accueillir.

Paul Pogba apprécie la Juventus et inversement, mais…