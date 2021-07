Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un énorme obstacle pour l’arrivée de Paul Pogba ?

Publié le 3 juillet 2021 à 0h15 par La rédaction

Le PSG se montre très actif dans ce début de mercato et ne devrait pas s’arrêter là. Si la piste d’un milieu de terrain serait toujours d’actualité, le nom de Paul Pogba revient comme souvent. Cependant, Manchester United voudrait conserver le joueur français.

Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG s’apprête à continuer son énorme travail avec les venues imminentes de Gianluigi Donnarumma et d’Achraf Hakimi, comme vous l'a révélé le10sport.com. Des renforts de taille pour le club parisien qui vont venir renforcer un effectif en difficulté la saison dernière. Leonardo et sa direction sont très actifs en ce début de mercato estival et pourraient ne pas s’arrêter là. Le PSG devrait en effet se pencher sur le poste de milieu de terrain où plusieurs noms ont circulé. Si la piste Eduardo Camavinga est d'actualité, Paul Pogba serait également dans le viseur du PSG. Cependant, le club de la capitale est encore loin de boucler ce dossier.

Manchester United veut garder Pogba