Mercato - Manchester United : David de Gea a pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 2 juillet 2021 à 22h40 par La rédaction

Devenu remplaçant cette saison, David de Gea va devoir se battre pour récupérer sa place à Manchester United. Malgré la concurrence, le portier espagnol voudrait continuer avec les Red Devils.