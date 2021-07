Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est attendu pour Paul Pogba !

Publié le 3 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que Nasser Al-Khelaïfi ait initié les discussions avec le clan Paul Pogba, le PSG n’aurait pas encore démarché Manchester United pour le transfert du champion du monde.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paul Pogba serait susceptible de quitter Manchester United à l’intersaison. En effet, les Red Devils n’auraient toujours pas entamé les négociations avec le clan Pogba afin de remédier à cette situation comme The Transfer Window Podcast l’a assuré cette semaine. De quoi permettre au PSG de rêver plus grand. Foot Mercato a confié ces derniers jours que Leonardo et la direction sportive parisienne songeraient à frapper fort sur le marché en tentant les coups Cristiano Ronaldo ET Paul Pogba. Représenté par Mino Raiola avec qui Leonardo entretiendrait de bonnes relations, Paul Pogba pourrait donc débarquer à Paris.

Le PSG ne discute pas avec United pour Pogba