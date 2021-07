Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a joué un très vilain tour au PSG !

Publié le 3 juillet 2021 à 5h30 par T.M.

L’été dernier, Adil Aouchiche a quitté le PSG pour l’ASSE. Et Claude Puel serait notamment à l’origine de cela.

Promis à un bel avenir du côté du PSG, Adil Aouchiche était toutefois pressé. C’est connu, c’est difficile de se faire une place au milieu des stars parisiennes. Par conséquent, pour le milieu de terrain de 18 ans, il aurait été très difficile d’avoir un temps de jeu régulier avec le PSG. Conscient de cela, il a ainsi repoussé la proposition de Leonardo et un premier contrat pro avec son club formateur, préférant filer du côté de l’ASSE. Un choix expliqué par Aouchiche et au moment de justifier sa décision, il a notamment souligné l’importance d’un certain Claude Puel.

« Il a vraiment peser dans mon choix »