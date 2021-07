Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale pour Leonardo avec cet attaquant de Serie A ?

Publié le 3 juillet 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 3 juillet 2021 à 8h16

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Joaquin Correa, le club de la capitale serait passé à l’action de manière concrète dans le dossier auprès de la Lazio.

Après avoir débuté son mercato estival sur les chapeaux de roues avec la venue de Georginio Wijnaldum et les arrivées bouclées de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain ne compte pas ralentir la cadence. Et sa nouvelle cible semble être clairement identifiée en la personne de Joaquin Correa, attaquant argentin de 26 ans de la Lazio. À en croire les dernières informations parues en Italie, le PSG négocierait ardemment avec l’écurie romaine dans l’optique de sa venue. Et il se pourrait que les Biancocelesti soient déjà résolus à perdre leur numéro 11…

Le PSG offre Pablo Sarabia plus 10 M€ pour Joaquin Correa

En effet, selon les informations dévoilées ce vendredi soir par Alfredo Pedulla, le départ de Joaquin Correa ne serait qu’une question de jours ou de semaines. Vivement intéressé par la perspective de s’attacher ses services, le PSG aurait d’ailleurs proposé 10 M€ plus les services de Pablo Sarabia afin de le recruter. Cependant, si le journaliste italien précise que le profil de l’Espagnol est apprécié par les dirigeants italiens, il explique que la somme proposée par Leonardo n’est pas suffisante à l’heure actuelle puisque la Lazio voudrait que le PSG monte à 16 ou 18 M€. La balle est maintenant dans le camp parisien, qui pourrait n’avoir qu’à hausser son offre pour enrôler Joaquin Correa.