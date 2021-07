Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour cette opération colossale !

Publié le 2 juillet 2021 à 21h45 par B.C.

Désireux de s’attacher les services de Joaquin Correa, le PSG souhaiterait se servir de Pablo Sarabia pour faciliter la venue de l’attaquant argentin. Cependant, la Lazio attendrait du cash pour son joueur.

Ces derniers jours, le PSG est passé à la vitesse supérieure dans ce mercato estival. Après avoir bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo est tout proche de s’attacher les services d’Achraf Hakimi comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Gianluigi Donnarumma devrait suivre, tout comme Sergio Ramos à en croire les informations de RMC . Désormais, c’est en attaque que le PSG pourrait se montrer actif. Selon la presse italienne, Leonardo ciblerait Joaquin Correa et serait disposé à proposer les services de Pablo Sarabia à la Lazio pour récupérer l’international argentin. Cependant, les Romains auraient d’autres plans dans ce dossier.

Uniquement du cash pour Joaquin Correa ?