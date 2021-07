Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut remercier Cristiano Ronaldo pour Milik !

Publié le 4 juillet 2021 à 7h45 par A.C.

Souvent annoncé sur le départ, Arkadiusz Milik pourrait finalement rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Dès son arrivée à l’Olympique de Marseille cet hiver, Arkadiusz Milik a été lié à un retour imminent en Serie A. Plusieurs clubs étaient prêts à faire des pieds et des mains pour le récupérer, notamment la Juventus. Il faut dire que les Bianconeri suivent le Polonais depuis plus d’un an et plusieurs médias en Italie, ont parlé d’un pré-accord secret entre les deux parties, dès le printemps 2020. Les bonnes relations avec Pablo Longoria, qui a travaillé par le passé à la Juventus, n’ont fait qu’alimenter les spéculations autour de son départ de l’OM.

La Juventus a oublié Milik