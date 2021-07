Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l’action pour cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 4 juillet 2021 à 7h00 par A.C.

Parallèlement à la piste Giovanni Simeone, Pablo Longoria continuerait de travailler pour Rafael Leao, ancien du LOSC désormais au Milan.

L’Italie semble être le terrain de chasse de Pablo Longoria cet été. Le président de l’Olympique de Marseille a des multiples pistes qui mènent en Serie A et certaines pourraient se concrétiser au cours des prochaines jours. Cela serait notamment le cas, à en croire les informations de Sky Sport , pour la double opération avec l’AS Roma de José Mourinho. Sous la forme de deux prêts payants avec option d’achat, Pau Lopez et Cengiz Ünder devraient bientôt rejoindre l’OM et renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli.

L’OM relance la piste Leao