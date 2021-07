Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria règle un énorme chantier !

Publié le 4 juillet 2021 à 4h00 par A.M.

Bien décidé à renforcer son arrière-garde, l'OM a déjà réussi à rapatrier Leonardo Balerdi et s'active pour Luan Peres et William Saliba.

Cet été, l'une des priorités de l'OM est de renforcer son secteur défensif. Et pour cause, l'OM a laissé filer Lucas Perrin et cherche à vendre Duje Caleta-Car qui possède une grosse cote en Premier League. Par conséquent, Alvaro Gonzalez était le dernier titulaire encore disponible à coup sûr pour la saison prochaine. Cela fait très léger sachant que Jorge Sampaoli évolue avec trois défenseurs centraux. Mais Pablo Longoria a déjà bien avancé sur ce chantier.

Balerdi revient, Saliba en approche ?