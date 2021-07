Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour l’avenir d’Arkadiusz Milik !

Publié le 3 juillet 2021 à 16h10 par La rédaction

Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Arkadiusz Milik pourrait rester à l'Olympique de Marseille. La Juventus, qui était intéressée, compterait se retirer du dossier.

Pablo Longoria peut souffler. Alors qu'il était arrivé l'hiver dernier sous forme de prêt avec obligation d'achat, Arkadiusz Milik disposerait d'un accord avec Marseille pour partir au mercato estival en cas de belle offre. Le Polonais a longtemps été annoncé sur les tablettes de cadors européens, la Juventus en tête. Pour autant, du côté de la Juve , de nombreux facteurs ont changé ces derniers temps. Le directeur sportif Fabio Paratici a rejoint Tottenham et Massimiliano Allegri a fait son retour sur le banc turinois. Le technicien italien privilégierait d'autres pistes pour sa ligne d'attaque...

La Juventus prêt à abandonner la piste Milik ?