Mercato - PSG: Leonardo doit-il passer à la vitesse supérieure pour Paul Pogba ?

Publié le 4 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que son avenir reste très incertain, Paul Pogba serait toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain. Mais selon vous, Leonardo doit-il passer à la vitesse supérieure avec l’international français ?

Après l’élimination de l’équipe de France dans cet Euro, Paul Pogba va pouvoir se focaliser sur sa situation personnelle. L’international tricolore doit en effet prendre une grande décision, alors que son contrat avec Manchester United court jusqu’en juin 2022. En décembre dernier, Mino Raiola, son agent, avait clairement indiqué que l’heure était venu pour Paul Pogba de changer de club, cinq ans après son retour chez les Red Devils . « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato », confiait-il dans les colonnes de Tuttosport . Une situation qui n’a pas échappé au PSG.

Une offensive du PSG pour Pogba ?