Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Navas... Le torchon brûle entre Leonardo et le vestiaire !

Publié le 4 juillet 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 4 juillet 2021 à 18h32

Alors que Leonardo a choisi de miser sur Gianluigi Donnarumma, cette décision ne passerait pas vraiment au sein d’un vestiaire du PSG où Keylor Navas est grandement apprécié.

Cet été, le Paris Saint-Germain semble être prêt à sauter sur n’importe quelle opportunité afin de renforcer son effectif au terme d’une saison 2020/2021 en demi-teinte. Et bien que Keylor Navas ait réalisé une excellente deuxième année au sein du club de la capitale, Leonardo a choisi de profiter de la fin de contrat de Gianluigi Donnarumma à l’AC Milan pour enregistrer son arrivée. L’officialisation se produira après la fin de son Euro avec l’Italie, mais tout serait déjà bouclé entre les deux parties, que ce soit son contrat de cinq ans ou encore sa visite médicale, passée à Rome il y a quelques jours. Ce faisant, le PSG a souhaité assurer la succession de Keylor Navas dès maintenant, le Costaricien ayant déjà 34 ans en plus d’avoir été confronté à quelques pépins physiques.

Neymar et le vestiaire parisien agacés par la venue de Gianluigi Donnarumma ?