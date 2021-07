Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de Leonardo plombé... par Pablo Sarabia ?

Publié le 4 juillet 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Joaquin Correa ces derniers jours, toute l’opération visant à le recruter pourrait être remise en question par Pablo Sarabia. Explications.

Il n’y a visiblement aucun secteur de jeu dans lequel le Paris Saint-Germain n’est pas à l’affut d’opportunité au cours de cette fenêtre estivale des transferts. En effet, malgré son attaque de feu, le club de la capitale aurait l’intention de la renforcer davantage encore, et il jèterait son dévolu sur Joaquin Correa dans cette perspective. Selon les dernières informations venues d’Italie, le PSG serait en contacts intensifs avec la Lazio afin de lui arracher son attaquant argentin de 26 ans évalué à 45 M€. Et cela aurait conduit Leonardo à formuler une proposition bien précise…

Le PSG veut intégrer Pablo Sarabia dans l’opération Joaquin Correa, mais…