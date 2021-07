Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a fait une demande très spéciale à Al-Khelaïfi...

Publié le 4 juillet 2021 à 16h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé ne veut pas rempiler pour une longue durée avec le PSG. Dans cette optique, il ne compte prolonger que si une clause pour lui faciliter son départ était négociée.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Kylian Mbappé est en position de force. En effet, le PSG pourrait être contraint de vendre son numéro 7 cet été s'il ne parvient pas à le prolonger, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Conscient de son pouvoir, Kylian Mbappé fait trainer les choses pour avoir ce qu'il désire. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde français veut rester maitre de son destin. Ainsi, Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger pour plus d'une saison, à moins qu'une clause pour faciliter son départ ne soit négociée. Une information confirmée par Marca ce dimanche.

Kylian Mbappé veut une clause libératoire pour prolonger