Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Cristiano Ronaldo dicté Mbappé ? La réponse !

Publié le 4 juillet 2021 à 14h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG ne compte pas se tourner vers Cristiano Ronaldo tant que le cas de Kylian Mbappé ne sera pas réglé. Alors que le Real Madrid serait déterminé à s'offrir le champion du monde français, tout resterait possible en ce qui concerne CR7.

Alors que la saison de la Juventus a été (presque) catastrophique, Cristiano Ronaldo pense à plier bagages dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les représentants de CR7 ont même commencé à préparer le terrain pour un possible départ. Alerté par la situation de Cristiano Ronaldo, le PSG a pris une grande décision sur ce dossier. D'après nos informations du 20 mai, Leonardo n'envisage pas de se tourner vers la star portugaise avant d'avoir réglé le cas de Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG.

L'avenir de Cristiano Ronaldo est influencé par Kylian Mbappé